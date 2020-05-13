2020/05/13 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الراوي: حجز الأموال بدون إنذار قرار صارم من هيئة الضرائب إيقاف مستحقات تدريسيي الجامعات الأهلية يهدّد المسيرة التعليمية بغداد- ساري تحسين تفاقمت مشكلة عدم اطلاق رواتب اعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الاهلية،التي انطلقت منذ بدء الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا، وبسببها اوقفت الجامعات عن تقديم محاضراتها في القاعات الدراسية للطلبة.واكد الباحث المالي عقيل المحمداوي […]

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