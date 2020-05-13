وزير التعليم العالي يكشف عن مصير العام الدراسي.. وتوجه نحو تخفيض أجور الجامعات الأهلية

2020/05/13 | 00:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن وزير التعليم العالي نبيل كاظم، عن وجود نية لتمديد العام الدراسي اذا استمرت زيادة الاصابات بفايروس كورونا، فيما اشار إلى تخفيض اجور الدراسة في الجامعات الاهلية.وكشف كاظم في تصريحات متلفزة رصدتها “يس عراق”، عن “العمل على تخفيض الاجور الدراسية في جميع الكليات الاهلية لهذا العام استجابة لمناشدات الطلبة واهاليهم […]

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