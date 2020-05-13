2020/05/13 | 00:10 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كشف وزير التعليم العالي د.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزير التعليم يكشف عن خطة لاستكمال العام الدراسي الحالي ويؤكد: لن تكون هناك امتحانات وزارية هذا العام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
كشف وزير التعليم العالي د.
نبيل كاظم، الثلاثاء (12 آيار 2020)، عن مصير العام الدراسي الحالي اذا ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزير التعليم يكشف عن خطة لاستكمال العام الدراسي الحالي ويؤكد: لن تكون هناك امتحانات وزارية هذا العام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير التعليم يكشف عن خطة لاستكمال العام الدراسي الحالي ويؤكد: لن تكون هناك امتحانات وزارية هذا العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).