وزير التعليم يكشف عن خطة لاستكمال العام الدراسي الحالي ويؤكد: لن تكون هناك امتحانات وزارية هذا العام

2020/05/13 | 00:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف وزير التعليم العالي د.



نبيل كاظم، الثلاثاء (12 آيار 2020)، عن مصير العام الدراسي الحالي اذا ا...





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