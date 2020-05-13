داعش يهاجم الجيش العراقي في كركوك

2020/05/13 | 00:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة كركوك، يوم الثلاثاء، بان عناصر تنظيم داعش هاجمت نقطة للجيش العراقي في قضاء داقوق، مبينا ان الهجوم اسفر عن جرح جندي واحد.

وقال المصدر الذي طلب عدم الاشارة اليه في حديث لوكالة شفق نيوز، ان الحادث وقع في حدود قرية عرب كوي التابعة لقضاء داقوق جنوب كركوك عندما هاجم عناصر من تنظيم داعش نقطة تابعة للفوج الثالث من اللواء 45 في الفرقة 11 من الجيش العراقي، مبينا ان الهجوم اسفر عن اصابة احد الجنود باصابات بالغة في منطقتي الصدر والذراع.

واوضح ان الجندي المصاب اسمه عمر حماد مجيد من مواليد 1986 وتم نقله الى مستشفى ازادي في كركوك لتلقي الرعاية الطبية.

ونوه الى ان المواجهة بين الجيش وعناصر داعش انتهت الان بعد فرار مسلحي التنظيم الى الجهة التي قدموا منها.

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