2020/05/13 | 00:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التعليم يكشف مصير العام الدراسي ويبشر الطلبة المرقنة قيودهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/13 | 00:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التعليم يكشف مصير العام الدراسي ويبشر الطلبة المرقنة قيودهم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التعليم يكشف مصير العام الدراسي ويبشر الطلبة المرقنة قيودهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).