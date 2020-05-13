صدامات بين القوات الأمنية ومتظاهرين في كربلاء

2020/05/13 | 00:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مراسل السومرية نيوز، باندلاع مصادمات بين القوات الأمنية ومتظاهرين في كربلاء.

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