2020/05/13 | 00:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطابق 15 من (كما مات وطن) يشعل مواقع التواصل الإجتماعي إياد راضي الطبيب الشهيد يبكي العراقيين على موائد الإفطار بغداد – ندى شوكت اصيب كل من شاهد حلقة (كما مات وطن) المعنونة (الطابق 15) التي عرضتها قناة (الشرقية) مساء الاثنين الماضي بالوجع وبكم من الدموع ينهمر من عيون ملايين المشاهدين الذين تابعوا الحلقة التي جسد […]

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