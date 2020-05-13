2020/05/13 | 00:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكليف عدد من أعضاء الحكومة بمهمات وزارية بالوكالة ترشيح شواني لحقيبة العدل وإستمرار الجدل بشأن الخارجية السليمانية – الزمان بغداد – عبد اللطيف الموسوي اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ضرورة إيجاد الحلول الجذرية للمسائل العالقة بين بغداد وأربيل، وفقاً للدستور.وبحسب بيان رئاسي تلقته (الزمان) امس فقد استقبل صالح رئيس […]

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