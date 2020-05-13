2020/05/13 | 00:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يفتح ملف الإتفاقية مع الصين كوجر : مقترح بإستقطاع 10 بالمئة من الرواتب على سبيل الإدّخار بغداد – الزمان كشفت اللجنة المالية النيابية عن مقترح باستقطاع 10من رواتب الموظفين كادخار اجباري الى نهاية العام الجاري.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح امس ان (رواتب شهر ايار مؤمنة وعلى الحكومة ان تراعي وضع الموظفين […]

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