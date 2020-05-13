استشهاد وإصابة 7 أشخاص بينهم منتسب بتعرض إرهابي جنوبي الفلوجة

2020/05/13 | 00:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، استشهاد وإصابة 7 أشخاص بينهم منتسب في جهاز مكافحة الإرهاب بتعرض إرهابي على منزل جنوبي الفلوجة.

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