“خلية أزمة” تحدد مصير الدوري العراقي

2020/05/13 | 00:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، أن عودة الأنشطة الرياضة المتوقفة بسبب تفشي فيروس كورونا واستئنافها بطريقة تتماشى مع المعايير الصحية أمر مرهون بقرار من خلية الأزمة الحكومية.وقال النجم الدولي السابق خلال لقاء مع رؤساء الاتحادات الرياضية، بحسب بيان للوزارة، إن “عودة الأنشطة مرهون بقرار بخلية الأزمة الصحية وهي الجهة المعنية بتقرير فرض حظر التجوال […]

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