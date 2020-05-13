القصة الكاملة لأزمة الرواتب في العراق

2020/05/13 | 00:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرمن بين الملفات الشائكة والمعقدة التي تواجه حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يبرز ملف رواتب الموظفين والمتقاعدين ككابوس في ظل استمرار تدني أسعار النفط.

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