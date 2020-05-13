2020/05/13 | 00:57 - المصدر: الترا عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الترا عراق - فريق التحريرمن بين الملفات الشائكة والمعقدة التي تواجه حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يبرز ملف رواتب الموظفين والمتقاعدين ككابوس في ظل استمرار تدني أسعار النفط.
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استمرار انخفاض النفط يثير "الهلع"..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القصة الكاملة لأزمة الرواتب في العراق ) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القصة الكاملة لأزمة الرواتب في العراق ) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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