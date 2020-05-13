2020/05/13 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المناضل-ة لماذا «تقرر» في بداية القرن التاسع عشر ضرورة إرسال أطفال الشعب إلى المدرسة؟ كيف تطورت، منذ ذلك الحين، العلاقات المعقدة بين النظام الاقتصادي والنظام التعليمي في البلدان الرأسمالية؟ ما الوظائف الموكلة إلى المدرسة في هذه البلدان؟ كيف جرى الانتقال من أداة أيديولوجية أساسا إلى الجهاز الحالي الذي عليه تكوين اليد العاملة؟ هذه هي بعض الأسئلة التي نجيب عليها في هذا الملف الضخم؟ بمناسبة دورة دراسية ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المدرسة والرأسمال: مائتا سنة من الاضطرابات والتناقضات، بقلم نيكو هيرت،13 أيار/مايو عام 2013، ترجمة فريق الترجمة بجريدة المناضل-ة الموقوفة - المناضل-ة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المدرسة والرأسمال: مائتا سنة من الاضطرابات والتناقضات، بقلم نيكو هيرت،13 أيار/مايو عام 2013، ترجمة فريق الترجمة بجريدة المناضل-ة الموقوفة - المناضل-ة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).