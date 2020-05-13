3 سيناريوهات من بينها الحظر الشامل.. بغداد على موعد مع قرار حاسم

2020/05/13 | 01:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحريركشف مدير عام دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية، رياض الحلفي، عن عزم عقد اجتماع مع الجهات الصحية المختصة في بغداد، لدراسة تطبيق أحد السيناريوهات المطروحة لاحتواء فيروس كورونا.

تدرس وزارة الصحة 3 خيارات لمواجهة الجائحة في العاصمة

وقال الحلفي، لـ "ألترا عراق"، إن "وزارة الصحة، ستعقد صباح الأربعاء 13 آيار/مايو، اجتماعًا مصغرًا مع مسؤولي الصحة في محافظة بغداد لدراسة تفشي فيروس كورونا وارتفاع الإصابات بالجائحة في العاصمة".

وأضاف، أن "الوزارة تدرس تطبيق واحدة من ثلاثة سيناريوهات مطروحة لاحتواء أزمة تفشي الفيروس"، مبينًا أن "السيناريو الأول هو تطبيق حظر التجوال الشامل في المحافظة".

وأشار، إلى أن "الخيار الثاني هو إجراء المسح الشامل لجميع المناطق"، موضحًا أن "السيناريو الثالث يتعلق بالحجر المناطقي للمدن التي ظهرت فيها أكبر عدد من الإصابات".

وأكد مدير عام دائرة الصحة العامة في الوزارة، أن "إجراءات احتواء الفيروس ستطبق خلال الأيام القليلة المقبلة".

,أعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، الثلاثاء، بدء إجراءات الحجر المناطقي في عدد من مدن البلاد.

وقال التميمي في تصريح، 12 آيار/مايو، إن وزارته بدأت "التنسيق مع الأجهزة الأمنية لفرض الحجر المناطقي".

وأضاف، أن "بعض المناطق تشكل بؤرًا وبائية قابلة للامتداد نتيجة عدم الالتزام بتعليمات الحظر الوقائي".

وبين التميمي، أن "الوزارة ستقوم بعملية الحجر المناطقي في المناطق التي أشرت فيها الإصابات بعد تشكيل فرق طبية متكاملة".

وأعلن الوزير الصحة والبيئة، في وقت سابق، عن دراسة إعادة تطبيق الحظر الشامل أو الحظر المناطقي للحد من انتشار فيروس كورونا.

قال وزير الصحة في أول بيان يصدر عنه، وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، الإثنين 11 آيار/مايو، "أحيي ملاكات وزارة الصحة والبيئة على اختلاف تخصصاتهم، لما قدمه الجيش الأبيض من بطولات عظيمة منذ أشهر وما زالوا مستمرين، في مواجهة جائحة كورونا من خلال تقديم مختلف الخدمات، التشخيصية والعلاجية والوقائية، فضلًا عن واجباتهم الأخرى في تقديم الرعاية الصحية بمختلف مستوياتها".

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الموقف الوبائي اليومي في العراق

وأضاف، "قبل ثلاثة أشهر تقريبًا تمكنت مؤسساتنا الصحية من اكتشاف الإصابة الأولى لوباء كورونا المستجد في العراق، وفي 11 من آذار/مارس الماضي أعلنت منظمة الصحة العالمية عن جائحة كورونا كوباء عالمي منتشر وخطير في أغلب بلدان العالم، وما خلفه من تداعيات صحية خطيرة انهكت أنظمة صحية عريقة و متقدمة، ولا زالت نسب الإصابة والوفيات الناتجة عن الوباء في تصاعد، و بلغت عدد الإصابات المكتشفة لحد الآن في دول العالم المختلفة أربعة ملايين إصابة ومئتين وثمانين ألف وفاة".

وتابع الوزير، "لقد سعت وزارة الصحة والبيئة خلال الفترة الماضية وبشكل مبكر واستباقي إدراكًا منها لخطورة تفشي الوباء في بلدنا العزيز بالتعاون مع الوزارات والجهات الرسمية والمنظمات الدولية والإقليمية والدول الصديقة لاتخاذ إجراءات احترازية وحازمة ومؤلمة لدفع تلك المخاطر الكبيرة عن بلدنا وشعبنا، يرافقها جهود متواصلة وسعي حثيث من قبل ملاكات وزارة الصحة والبيئة لإيقاف سلسلة انتقال الوباء".

كما بين بالقول، "وحرصًا من وزارة الصحة والبيئة على استمرار نهج الشفافية الكاملة والتواصل المباشر مع الرأي العام في العراق كما عهدتم عنا طيلة الفترة الماضية، لذا نؤشر بدقة ونحذر من خطورة بقاء الوضع الحالي لنسب الإصابة في عدة مناطق في العراق، والتي باتت تشكل بؤر وبائية قابلة للامتداد والانتشار إلى مناطق أخرى ناتجة عن عدم التزام أغلب سكان تلك المناطق بتعليمات الحظر الجزئي والتي تمنع التجمعات كافة، والتهاون في توفير متطلبات التعقيم ولبس الكمامات في أماكن العمل، وتجنب مراجعة المراكز والمستشفيات عند ظهور أعراض وباء كورونا المستجد لأسباب اجتماعية ونفسية".

وأشار، إلى أن "استمرار الإصابات بالمعدلات الحالية يدفعنا إلى دراسة عدة خيارات منها إعادة تطبيق الحظر الشامل أو الحظر الصحي المناطقي لحماية المواطنين من مخاطر تفشي الوباء و تقليل الآثار الكارثية على صحة وحياة أهلنا في العراق".

وأوضح، أن "خطورة المرحلة الحالية واستمرار تصاعد معدلات الإصابة في دول الجوار يتطلب التزام المواطنين كافة بتعليمات الحظر الصحي الجزئي وخاصة لبس الكمامات بشكل دائم في الشارع وأماكن العمل، والامتناع بشكل كامل عن حضور التجمعات الاجتماعية والدينية والثقافية، وعدم الخروج من المنزل إلا للاحتياجات الضرورية لأهميتها في كسر سلسلة انتقال الوباء بين الأفراد و تقليل نسب الإصابة في العراق وما يرافقها من تقليل الوفيات الناتجة عن الوباء".

وختم بالقول، إن "وزارتنا تؤكد على أهمية استمرار التعاون والتكامل والتنسيق المستمر بينها وبين بقية الوزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والاتحادات والنقابات والمنظمات والمجاميع التطوعية للعمل بروح الفريق الواحد للوصول إلى السيطرة الشاملة على انتشار وباء كورونا المستجد وحماية حياة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات الصحية في المؤسسات كافة".

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