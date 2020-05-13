“حل واحد” لإنقاذ الكرة الإسبانية بعد كورونا

2020/05/13 | 01:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، إن الأندية الإسبانية لن يكون لديها أي خيار سوى خفض رواتب اللاعبين في الموسم المقبل، بسبب التداعيات المالية لجائحة كورونا.والموسم متوقف في إسبانيا منذ مارس، ورغم توقعات استئناف المباريات في يونيو من دون جماهير، لا تزال “الليغا” تتوقع أن تتكبد الأندية مجتمعة خسائر بقيمة 300 […]

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