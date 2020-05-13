شركة هندية تصنع وتبيع علاج كورونا “الواعد” للدول النامية

2020/05/13 | 01:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تطور جديد يتعلق بعقار يعتبره البعض واعدا لعلاج “عدو البشرية”، أعلنت شركة جوبيلانت لايف ساينسز الهندية، التوقيع على اتفاق ترخيص غير حصري لبيع رمديسيفير، عقار شركة غيلياد ساينسز التجريبي المحتمل للعلاج من فيروس كورونا، في 127 دولة منها الهند.وتجري شركة “غيلياد” محادثات لتوسيع نطاق العرض العالمي لهذا الدواء، بعد حصولها على موافقة من […]

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