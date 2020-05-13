“أحرار الشام” و “تحرير الشام” ينتهكان حقوق المدنيين في الداخل السوري

2020/05/13 | 02:01 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر مواطنو بلدة الفوعة القريبة من مدينة #إدلب، اليوم، ضد عناصر من “أحرار الشام”، عقب إخراجهم لعائلة نازحة من منزلها في البلدة.وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، «أقدمت عناصر (أحرار الشام) على إخراج عائلة مهجرة…

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