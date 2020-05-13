أغلى قطعة لحم بالعالم.. مدللة ومن عائلة عريقة

2020/05/13 | 02:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت صورة لـ”قطعة لحم مدللة” على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، حيث يبلغ سعر قطعة اللحم 3200 دولار للقطعة الواحدة.وهي لحم من أبقار”Blonde d’Aquitaine” والتي تربيها عائلة بولمارد في شمال فرنسا، وتأكل الأبقار قبل ذبحها القمح لمدة 6 شهور ويتم تدليكها ( مساج ) مرتين في اليوم لكي تتوزع الدهون بشكل متساو في اللحم بدلا […]

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