الكاتشب يدمر أحد الأعضاء الحيوية في الجسم

2020/05/13 | 02:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الطبيب شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، من أن تناول الكاتشب بكثرة يؤدي إلى إتلاف خلايا أحد الأعضاء الحيوية في جسد الإنسان.ونقلت صحيفة صدى الإلكترونية عن حتة قوله بأن الإفراط في تناول الكاتشب يؤدي إلى تدمير خلايا الكبد، لاحتوائه على نسبة عالية من شراب الذرة عالي الفركتوز، كما يؤدي إلى ضعف المناعة.[…]

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