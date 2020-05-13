هذا ما يحدث لك عند تناول البلح المنقوع في رمضان

2020/05/13 | 02:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت تريد أن تمد نظامك الغذائي بمزيد من الأطعمة الطبيعية الغنية بمضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات، خاصًة بعد يوم طويل من الصيام، عليك بتناول البلح يوميًا.أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن إضافة البلح المنقوع إلى النظام الغذائي من أفضل الإضافات التي تعالج العديد من الأمراض، بالإضافة إلى احتوائه على الفيتامينات والمعادن اللازم تناولها، وسنعرض لك […]

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