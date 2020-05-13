مدافع بارز عن الأسد يطالب باسقاطه: «النظام السوري غير مخوّل أو جدير بإدارة سوريا»

2020/05/13 | 02:22 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق الإعلامي والكاتب السوري #عبد_المسيح_الشامي المعروف بمواقفه المدافعة عن الرئيس بشار #الأسد ومنظومة حكمه تصريحات غير مسبوقة، أثارت المتابعين، طالب فيها بشكل غير مباشر بإسقاط النظام الحاكم في دمشق، في تحوّل يظهر استياء الشارع المؤيد…

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