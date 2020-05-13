وفاة رائد الكاميرا الخفية إبراهيم نصر

2020/05/13 | 02:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الفنان المصري الكوميدي، إبراهيم نصر، بمنزله فجر اليوم الثلاثاء، عن عمر 70 عاما.وقال نقيب الممثلين المصريين، الدكتور أشرف زكي، إنه يتم حاليا الصلاة على جثمان الراحل بكنيسة الأزبكية، وسوف يتم تشييع جثمانة اليوم عقب الصلاة عليه، بحسب موقع “البوابة نيوز”.وكان من أوائل الفنانين الذين حرصوا على نعي إبراهيم نصر، الفنانة رانيا […]

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