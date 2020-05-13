أطعمة ومشروبات احذر الإفطار عليها

2020/05/13 | 02:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك بعض الأطعمة التي يسبب تناولها على الإفطار، الكثير من المشاكل الصحية، لذلك من الأفضل للصائم الإفطار على أطعمة ومشروبات تفيد صحته.وهنا، نقدم لكم بعض الأطعمة والمشروبات الضارة التي يجب تجنبها على الإفطار وفق ما نقلت مصراوي عن موقع “healthline”.– الأطعمة المقلية: يجب الابتعاد عن الأطعمة المقلية، لاحتوائها على كميات كبيرة من الدهون، […]

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