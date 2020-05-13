2020/05/13 | 02:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ محمد الربيعي..ونحن نعيش الايام الخاصة بذكرى استشهاد الامام علي ( ع ) ، لنتعلم من الامام علي ( ع ) ، درسا مهما وكل حياته ( ع ) ، دروس وعبر كيف نقدم المصالح العامة على المصالح الشخصية وان كنا على حق بذات المصلحة الشخصية والتي تحقق المردود طيب وكنا نتمنى ان القادة والساسة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصلحة الاسلام والعراق اولا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصلحة الاسلام والعراق اولا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).