2020/05/13 | 02:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد السفير الايراني لدى بغداد ايرج مسجدي ان الحظر الاميركي الذي تهدد بتفعيله الولايات المتحدة ضد العراق يستهدف بالاساس مصالح الشعب العراقي....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايرج مسجدي للعالم: تعامل الحكومة العراقية الجديدة مع ايران سيكون ايجابيا) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايرج مسجدي للعالم: تعامل الحكومة العراقية الجديدة مع ايران سيكون ايجابيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).