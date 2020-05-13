بنس يقرر التباعد عن ترامب بسبب كورونا

2020/05/13 | 02:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الالتزام بالتباعد الاجتماعي عن الرئيس دونالد ترامب مؤقتا بعد تشخيص فيروس كورونا لدى أحد مساعديه.

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