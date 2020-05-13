زوج يظهر بمحادثات زوجته مع زملائها بالعمل بملابس غريبة

2020/05/13 | 03:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مثل ملايين الأمريكيين، أجبرت كارا فيلدز، وزوجها على العمل من المنزل لوقف انتشار الفيروس التاجى، كما يساعد الزوجان أيضًا أطفالهما فى الفصول الدراسية الرقمية ويواجهون تقريبًا نفس التحديات التى نتعامل معها جميعًا.كارا هى رئيس قسم التسويق في احدى الشركات المتعلقة صحة الحيوان التى تتخذ من إنديانا مقراً لها.العزل الصحى، جعل زوج كارا، […]

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