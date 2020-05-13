وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 290 ألفا

2020/05/13 | 03:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوزت الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد 290 ألف شخص على مستوى العالم.

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