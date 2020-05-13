قائد رقصة التابوت يحلم بحمل نعوش 3 نجوم

2020/05/13 | 03:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت فرقة الرقص بالتابوت تحظى باهتمام واسع بين الجمهور وتحديدًا عبر تطبيق “تيك توك”، وموقع تويتر، وتحولت رقصتهم إلى مادة ساخرة يتداولها المتابعون منذ بدء الحجر الصحي المفروض للوقاية من فيروس كورونا.وقال قائد فرقة الرقص بالتابوت ويدعى بنجامين إيدو، إنه يتمنى أن يحمل نعش اللاعب البرازيلي السابق رونالدينيو إلى مثواه الأخير، مشيرًا إلى أن […]

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