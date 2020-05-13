2020/05/13 | 03:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلن مدير صحة الكرخ في بغداد جاسب الحجامي، إصابة 8 أشخاص من عائلة واحدة نتيجة عدم الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.

انتقلت العدوى من شخص واحد إلى 8 من عائلة واحدة

وقال الحجامي في تدوينة تابعها "الترا عراق"، الأربعاء 13 آيار/مايو، "وصلتني هذه الرسالة من مديرة قطاع الكاظمية للرعاية الصحية الأولية عن زيارة مريض، تبين في ما بعد إصابته بفيروس كورونا في مدينة الحرية".

وكتب الحجامي نص الرسالة باللهجة العراقية:

البنت (ح......



) وعيالها زاروا (ع...) و هو مريض..

أخوها كاللها بابا يجوز بيه كورونا لا تجون

كالت هاي شنو !!! معناها تطردونا

اجتي هي وعمها والكل..



وبوس وكعدة وسوالف ويه المريض..

ديالله هسه (8) لازم يروحون للحجر .

وأضاف الحجامي، أن "هؤلاء الثمانية تأكدت إصابتهم قبل قليل بينهم، ثلاثة من بينهم أطفال"، فيما ختم بالقول "نصبح ونمسي نحذر ونحذر ونحذر ولا من مجيب".

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