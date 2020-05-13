ارتدت باروكة فوق الحجاب.. انتصار الشراح تثير الجدل

2020/05/13 | 04:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت الفنانة الكويتية انتصار الشراح، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها ترتدي باروكة فوق الحجاب.وتداول رواد التواصل صور الشراح في المسلسل الكوميدي سينمائيات 2020، حيث تساءل كثيرون حول سبب ارتداء الباروكة فوق الحجاب، فيما اعتبر آخرون أن الفنانة الكويتية تسير على خطى زميلتها المصرية صابرين.وكان مخرج العمل نواف الشمري كشف في […]

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