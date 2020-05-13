شاهد السعودية المطيري تنشر فيديو زفافها داخل كنيسة

2020/05/13 | 04:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الناشطة السعودية فايزة المطيري، المرتدة عن الإسلام، فيديو جديدا من حفل زواجها الذي أقامته في كنيسة.وفي وقت سابق، نشرت المطيري صورة عبر حسابها على “تويتر” ظهرت فيها بفستان زفاف نسقته بتاج على الرأس مع صليب، وعلقت: “شكرا لكم على المباركات كان ودي أعزمكم كلكم ولكن خفت تتحمسون ويصير إطلاق نار وسوالف”.وأثارت […]

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