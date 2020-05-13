2020/05/13 | 04:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوات اللواء 88 في الحشد الشعبي العراقي أمس الثلاثاء، عملية استباقية لإحباط محاولة تسلل لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة صلاح الدين شمال العراق....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي ينفذ عملية استباقية ضد "داعش" شمال العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي ينفذ عملية استباقية ضد "داعش" شمال العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).