العصائب تتجرع

2020/05/13 | 04:34 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريروجهت حركة عصائب أهل الحق، تهديدات جديدة إلى الأمريكيين ومن وصفتهم بـ"العملاء"، فيما أكدت "تأجيل الرد" على حرق المقرات.

قالت حركة العصائب إنها اضطرت "على مضض إلى خيارات مريرة هي أشبه بأكل لحم الميتة"

وقال الطليباوي في بيان 12 آيار/مايو، إن "مرت العملية السياسية في الفترة الماضية بمخاضات عسيرة اضطرت بسببها القوى السياسية الممثلة لخيار المقاومة وجمهورها إلى تقديم التنازلات لتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية، الأمر الذي اضطرها إلى القبول على مضض بخيارات مريرة هي أشبه بأكل لحم الميتة".

واضاف الطليباوي، "هنا تؤكد هذه القوى - وبضمنها حركة عصائب أهل الحق - بأن قبولها بتلك الخيارات لا يعني خيانتها لثوابتها القاضية بمقاومة الأمريكان المحتلين والتصدي لعملائهم الواهمين والحالمين بالتضييق على المقاومين وتصفية قضيتهم الوطنية المتمثلة بمقاومة المحتل وإخراجه مهزومًا من بلاد الرافدين فضلاً عن مواجهة صنيعته داعش".

وتابع الطلياوي، "بخصوص حرق مقراتها من قبل جوكرية أمريكا تبين قوى الحشد والمقاومة بأنها قادرة على الرد ولكنها تؤجل هذا الرد لتفويت الفرصة على مخططات أمريكا".

كما قال، إن "قوى الحشد والمقاومة في الوقت الذي تعلن فيه تمسكها بالمصلحة الوطنية، فإنها تؤكد التزامها بنهج المقاومة وتعاهد القادة الشهداء وكل شهداء العراق والمقاومة بأنها ستبقى وفية لدمائهم الطاهرة، كما تعاهد جمهورها بأنها ستبقى معبرة عن إرادته ولن تخذل ثقته التي وضعها فيها".

وختم الطليباوي بالقول، "واهم من يظن بأننا سنتخلى عن ثوابتنا، ومخطئ من يظن بأننا سننسى الثأر لدماء شهدائنا الأبرار، ولهذا فإننا نرسل رسالة للأمريكان وعملائهم ونقول لهم بأن عيوننا راصدة لهم ولتحركاتهم، وبأن أيادينا ما زالت ماسكة بسلاح النصر وسيكون لها رد صاعق ومزلزل في الوقت المناسب، وقد أعذر من أنذر".

هددت الحركة بـ"رد صاعق في الوقت المناسب"

ويأتي بيان القيادي في حركة العصائب بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهت إلى الأطراف السياسية الموالية لإيران وإلى الفصائل المسلحة، لقبولهم بتسنم الكاظمي رئاسة الحكومة، والذي اتهمته تلك الأطراف سابقًا بالضلوع في عملية مقتل أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني.

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