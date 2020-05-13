طبيب مصاب بكورونا: ينتزع أحشائي

2020/05/13 | 05:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روى جنكيز أنغارلينوف، طبيب الأمراض الجلدية من كالميكيا الروسية، الذي عانى من شكل حاد من مرض كوفيد 19، قصة الأعراض الأولى المؤلمة جدا للمرض، وما شعر به من أوجاع لا تطاق.وقال الطبيب لصحيفة “روسييسكايا غازيتا”، إن العدوى بفيروس كورونا المستجد جاءته من ممرضة كانت قد أصيبت بالفيروس التاجي في القسم الطبي الذي كان يرأسه […]

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