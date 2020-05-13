كرونا والتغيرات المرتقبة - تامر البطراوي

2020/05/13 | 07:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تامر_البطراوي كيف يتحرك العالم الاقتصادي وإلى أين وصل؟كما سبق وبينا في عدة مقالات كيف يمكن للنظرية الوظيفية البنيوية أن تفسر لنا كينونة الاقتصاد، بأن الاقتصاد العالمي أشبه بماكينة ضخمة تتكون من تروس محورية كبيرة تنقل الحركة إلى تروس متوسطة ثم الأصغر فالأصغر..، أو هي كجسد يتكون من أهم الأعضاء الأساسية للحياة ثم أعضاء بدرجة أهمية أقل ثم أعضاء يمكن الحياة بدونها أو بتخلفها..، النظرية الوظيفية تفسر العلاقة بين ......





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