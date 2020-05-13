العسكرتاريا السلطوية فى مصر - رياض حسن محرم

2020/05/13 | 07:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رياض_حسن_محرم يقول "كارل ماركس" فى كتابه (الثامن غشر من برومير) فى وصف "نابليون بونابرت":(رجل متوسط الثقافة..متوسط الموهبة..



سقطت على كتفيه عباءة فرنسا)، هكذا هو الحال فى مصر، فالسيسى قد ضعته الظروف فى ذيل قائمة المجلس العسكرى، ليضعه "محمد مرسى" فى الصدارة ظنا منه أن ولائه لا تشوبه شائبة، لكن خاب ظنه فتطلعات السيسى كانت أكبر.فى الثالث من يوليو 2013، عادت المؤسسة العسكرية الى وضعها السابق الذى أسس له الرئيس ......





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