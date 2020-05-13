 اعادة فتح منفذ مهران الحدودي مع العراق ليومين في الاسبوع

2020/05/13 | 07:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ ايلام قاسم سليماني دشتكي عن اعادة فتح منفذ مهران الحدودي مع العراق يومين اسبوعيا....

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