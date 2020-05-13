مصرع شخصين في حادث مروع باربيل

2020/05/13 | 08:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لقي شخصان مصرعهما في حادث مروري باربيل ، تسبب ايضا بالحاق اضرار بثلاث سيارات.

وقال فاضل حاجي المتحدث باسم مرور اربيل في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان الحادث وقع بعد منتصف الليل في تقاطع عنكاوا، عندما اصطدمت سيارة يقودها شاب بشخصين من المشاة حيث على ما يبدو فقد السيطرة اثناء القيادة.

واضاف ان الحادث تسبب بمصرع شخصين كانا يحاولان العبور، والحاق اضرار بثلاث سيارات اخرى

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