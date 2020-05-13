الامم المتحدة تؤكد دعمها للحكومة العراقية الجديدة

2020/05/13 | 08:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، الثلاثاء، دعمها الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي....

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