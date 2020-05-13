جرحى بنيران قناص في محافظة ديالى

2020/05/13 | 08:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصيب ثلاثة اشخاص مدنيين بنيران قناص قرب مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، ان قناصاً يعتقد انه تابع لتنظيم داعش فتح النار صوب ثلاثة اشخاص مدنيين بأطراف ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة في محافظة ديالى.

واضاف ان الحادث تسبب باصابة الاشخاص الثلاثة ليتم نقلهم على الفور الى المستشفى.

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