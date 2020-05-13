ضحايا كورونا يتجاوز الـ 190 الف في العالم

2020/05/13 | 08:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوزت الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد 290 ألف شخص على مستوى العالم.وتم تسجيل 290,477 حالة وفاة في العالم بينها 159,205 في أوروبا.وتتصدر الولايات المتحدة الدول الأكثر تضررا بعدد وفيات يبلغ 82,105، تليها بريطانيا ب32,692 وايطاليا ب30,911 وفرنسا ب26,991 واسبانيا ب26,920.

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