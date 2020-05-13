خلال الساعات المقبلة.. العدل تصدر قائمة جديدة للمشمولين بالافراج الشرطي

2020/05/13 | 08:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملعومة/بغداد..أعلنت وزارة العدل، الأربعاء، أنها تعكف على اصدار قائمة جديدة للمشمولين بالافراج الشرطي، ورفعها خلال الساعات المقبلة الى رئاسة الوزراء للمصادقة على اطلاق سراحهم.وقال وكيل وزارة العدل عبد الكريم فارس السعدي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة كانت قد رفعت الى رئاسة الجمهورية اسماء 1007 محكومين من […]

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