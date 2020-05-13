شفاء معمّرة اسبانية تبلغ 113 عاما بعد إصابتها بفيروس كورونا

2020/05/13 | 08:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تماثلت امرأة اسبانية تبلغ 113 عاما ويعتقد انها أكبر معمّرة في اسبانيا الى الشفاء بعد إصابتها بفيروس كورونا.وتمكنت من التغلب على الفيروس الذي أودى بحياة العديد من نزلاء دار الرعاية الذي تقيم فيه.والتقطت ماريا برانياس العدوى في نيسان/أبريل في دار “سانتا ماريا دل تورا” للرعاية في مدينة أولوت في شرق اسبانيا، حيث عاشت […]

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