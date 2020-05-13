البلداوي: التضاريس الجغرافية تخدم العناصر الارهابية في خمس محافظات

2020/05/13 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص اكد النائب عن محافظة صلاح الدين محمد البلداوي، ان التضاريس الجغرافية من سهول وتلال وجبال ومناطق صحراوية اصبحت عاملا مساعدا للعناصر الارهابية في تنفيذ عملياتهم الاجرامية في مناطق ممتدة مابين خمس محافظات.وقال البلداوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “مناطق الطارمية وطلفاسة وتل بتار باتجاه مطيبيجة والعظيم وجبال حمرين تمثل منقطة امتداد للعمليات […]

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