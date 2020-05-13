وجبة إفطار تتسبب بإصابة 11 شخصاً بفيروس كورونا

2020/05/13 | 08:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مواطن مصري يدعى أدهم النجدي أحد المصابين بفيروس كورونا من محافظة المنوفية، تفاصيل إصابته و11 من أفراد أسرته بفيروس كورونا بعد تجمع عائلي على وجبة الإفطار في شهر رمضان.

وروى النجدي في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية"، انه قام بعزومة لأخيه الأكبر، وعلى الرغم من مراعاة الإجراءات الاحترازية والتعقيم خلال التجمع العائلي، والجلوس في مسافات متباعدة إلا أنهم تعرضوا جميعا للإصابة.

وقال إن العزومة الرمضانية ضمت 12 فردا من بينهم والده الذي ظهرت عليه أعراض ارتفاع في درجات الحرارة ثم تلاه في الإصابة شقيقه الصغير، واكتشف فيما بعد انتقال العدوى لكل من تواجد بالتجمع بما في ذلك أطفال.وتخطت مصر حاجز الـ10 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، فضلا عن وفاة 11 حالة جديدة، وبذلك يبلغ العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الثلاثاء، 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.

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