امريكا تسجل ما يقارب الالفي حالة وفاة خلال 24 ساعة

2020/05/13 | 08:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الولايات المتحدة الامريكية، 1,894 وفاة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الأخيرة.وبهذا العدد يرفع الحصيلة الاجمالية للوفيات في البلاد الى 82,246 .ويظهر الرقم ارتفاعا حادا في أكثر البلدان تضررا من حيث عدد الوفيات، بعد أن تراجعت أعداد الذين يفقدون حياتهم جراء كوفيد-19 الى ما دون الألف يومي الأحد والإثنين.وبلغ عدد […]

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