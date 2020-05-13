2020/05/13 | 08:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..اكد النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، ان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي تعهد والزم نفسه بحسم ملف الحقائب الوزارية الشاغرة خلال الايام القليلة المقبلة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة حسم ملف الكابينة والتوجه نحو حل الازمة المالية الراهنة واقرار الموازنة.وقال القدو في تصريح لـ /المعلومة/، ان “رئيس الوزراء تعهد بحسم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: الكاظمي تعهد بحسم الوزارات الشاغرة في هذا التوقيت) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح: الكاظمي تعهد بحسم الوزارات الشاغرة في هذا التوقيت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).