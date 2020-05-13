مصدر امني لـ “العهد نيوز”: الحشد الشعبي يصد هجوما شمال شرقي بعقوبة

2020/05/13 | 08:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، بان قوات الحشد الشعبي صدت تعرضا اعصابات داعش الارهابية شمال شرق بعقوبة في محافظة ديالى.وقال المصدر لـ “العهد نيوز”، ان “قوة من الفوج الثالث في اللواء 23 في الحشد الشعبي تصدت لتعرض شنه ارهابيو داعش على قرية شفق بضواحي قضاء خانقين شمال شرق بعقوبة من دون وقوع اصابات”.

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