كباش الكرنك تزين ميدان التحرير في مصر وجدل حول نقلها

2020/05/13 | 08:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد المصريون لإزاحة الستار عن ميدان التحرير الذي بات شهيرا برمزيته في القاهرة، بعد أن نقلت إليه أربعة من تماثيل الكباش من معبد الكرنك في الأقصر، ما أثار حزنا لدي بعض أهالي الجنوب على فراق كنوزهم، وانتقادات خوفا من تضررها.وكانت هذه التماثيل التي لها جسد أسد ورأس كبش وتعد من رموز الإله “أمون” عند […]

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